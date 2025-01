Le lacrime di Selena Gomez per i migranti espulsi in catene da Trump: «Attaccano la mia gente, vorrei fare qualcosa»

Video dalla rete

In un video pubblicato sui suoi canali social, l’attrice e cantante Selena Gomez si è mostrata in lacrime per la sorte dei migranti messicani rimpatriati in catene: «Stanno attaccando la mia gente, i bambini – dice tra i singhiozzi – Non capisco. Mi spiace tanto, vorrei poter fare qualcosa». La 32enne, di origini messicano-americane, ha in seguito cancellato il video dal suo profilo, scrivendo poi in una nuova storia: «A quanto pare non va bene mostrare empatia per le persone».

