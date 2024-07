Le navi cargo lottano contro le onde gigantesche dell’Oceano

Video dalla rete

Le onde giganti negli oceani sono più frequenti di quanto si possa pensare. Questi movimenti marini sono tra le forze naturali più potenti del pianeta. Recentemente, è diventato virale sui social media questo video che mostra quanto possano essere terrificanti – non solo per la loro dimensione, ma anche per l’imprevedibilità e la repentinità. Nella clip si vedono diverse navi da carico in balia del mare in tempesta. Non è chiaro a quando e dove siano stati girati i filmati.

