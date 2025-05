«Le nuove vacanze romane»: il cortometraggio surreale creato con Veo 3, l’intelligenza artificiale di Google che crea video

Video dalla rete

Fra gli annunci più importanti dell’ultimo Google I/O, la conferenza annuale dell’azienda, è comparso anche Veo 3 . L’ultimo modello di intelligenza artificiale può generare video di otto secondi dove i personaggi parlano (anche in italiano) e l’ambiente sembra vivo, reale. I risultati sono spesso impressionanti — specialmente se li paragoniamo ai primi esperimenti, come i famosi video generati dall’AI dove l’attore americano Will Smith cerca di mangiare un piatto di pasta — ma ancora sono visibili alcuni errori come le posizioni dei personaggi rispetto all’ambiente che li circonda o sottotitoli che non hanno nulla a che vedere con quello che viene pronunciato.

