Le nuvole «mammatus» sembrano artificiali: il video è virale

Video dalla rete

Molti utenti guardando queste immagini sul web si sono chiesti se il tutto fosse reale o creato con l’intelligenza artificiale. Il video però è reale, come conferma l’autrice Liz Legge, che ha filmato le nuvole il 16 maggio a Indianapolis, negli USA. Per la forma particolare queste nuvole sono chiamate «mammatus», o «mammellari», e si verificano soprattutto quando l’aria in basso è molto umida e ad alta quota non c’è vento. (Caters News)

