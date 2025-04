Le parole di Nordio scatenano la polemica: «Alcune etnie non hanno la nostra stessa sensibilità verso le donne»

Video dalla rete

«Questi fatti (i femminicidi, ndr) si radicano probabilmente nell’assoluta mancanza non solo di educazione civica ma anche di rispetto verso le persone, soprattutto per quanto riguarda giovani e adulti di etnie che magari non hanno la nostra sensibilità verso le donne». Queste le parole pronunciate giovedì 3 aprile dal Guardasigilli Carlo Nordio a margine di un’iniziativa organizzata dalla Camera penale e che hanno suscitato polemiche e critiche. «Parole inaccettabili», ha detto la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga.

