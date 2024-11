Le parole di Valditara alla presentazione della Fondazione Cecchettin: «La lotta al patriarcato è una visione ideologica»

Video dalla rete

«Consentire a una donna di sentirsi sicura, libera e non discriminata, di avere pari opportunità di realizzazione personale e professionale, è un obiettivo fondamentale di chi crede nei valori della dignità di ogni persona. Abbiamo di fronte due strade: una è concreta e ispirata ai valori costituzionali, l’altra è la cultura ideologica. In genere i percorsi ideologici non mirano mai a risolvere i problemi, ma ad affermare una personale visione del mondo. E la visione ideologica è quella che vorrebbe risolvere la questione femminile lottando contro il patriarcato». Così il ministro dell’Istruzione Valditara in un videomessaggio trasmesso alla Camera dei deputati in occasione della presentazione della Fondazione GIulia Cecchettin.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA