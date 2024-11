Le piazze del 25 novembre: cortei sfilano in tutta Italia nella Giornata contro la violenza sulle donne – I video

Video dalla rete

Nel giorno in cui è stato chiesto l’ergastolo per Filippo Turetta e in cui è stato inflitto l’ergastolo in primo grado ad Alessandro Impagnatiello per l’uccisione di Giulia Tramontano, in diverse piazze d’Italia hanno sfilato cortei di protesta contro la violenza sulle donne. Le immagini da Roma, Milano, Torino mostrano i cordoni in strada. Manifestazioni si sono tenute a Bologna, Napoli, Palermo e in altre città.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA