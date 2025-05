Video dalla rete

Le immagini mostrano l’incidente che ha coinvolto tre velivoli delle Frecce tricolori all’aeroporto di Pantelleria, come spiegato qui . Uno dei piloti è stato portato in ospedale per una sospetta frattura delle gambe. Il video è stato pubblicato su Instagram dalla pagina pantellerianotizie .

