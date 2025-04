Le regole del Conclave

Video dalla rete

(LaPresse) Il conclave per eleggere il successore di Papa Francesco inizierà il 7 maggio. Gli elettori sono 135 salvo possibili defezioni di almeno due cardinali. Per avere il nuovo Pontefice serviranno i 2/3 dei voti, il quorum è quindi di 90.

La nazione più rappresentata è l’Italia con 17 cardinali, poi ci sono gli Stati Uniti con 10 cardinali e il Brasile con 7. Tradizione vuole che tutti i cardinali elettori si trasferiranno nella Casa di SantaMarta, dove si riuniranno per cenare insieme. La mattina successiva si celebrerà la messa «pro eligendo Papа», aperta a tutti i fedeli. Nel pomeriggio i cardinali elettori si recheranno in processione alla Sistina, invocando l’assistenza dello Spirito Santo. Alla fine del giuramento il Maestro delle celebrazioni liturgiche proclama l’extra omnes, «fuori tutti»: nella Sistina restano solo gli elettori.

Ogni giorno i cardinali celebreranno la messa e poi si trasferiranno nella Sistina, dove alle 9 reciteranno le Lodi. I cardinali voteranno due volte il mattino (subito dopo le Lodi) e due il pomeriggio (alle 16). Entrano in Conclave per il voto solo i cardinali che hanno meno di 80 anni. A presiederlo sarà il cardinale Pietro Parolin visto che il cardinale decano attuale, Giovanni Battista Re, ha 91 anni. Quando viene eletto il Papa, le schede e i documenti usati per il voto vengono bruciati nella stufa montata nella Cappella Sistina con una sostanza che produce una fumata bianca.