Le riprese ravvicinate del ponte crollato a Baltimora: il Francis Scott Key Bridge è un ammasso di rottami

(LaPresse) L’Associated Press è riuscita ad avvicinarsi ai rottami del Francis Scott Key Bridge, il ponte crollato a Baltimora lo scorso 26 marzo dopo che una nave portacontainer si è schiantata contro uno dei piloni. A bordo di una barca della Guardia Costiera degli Stati Uniti, una troupe di AP si è recata sul luogo dell’incidente realizzando filmati straordinari degli sforzi in atto per ripulire il fiume Patapsco dai rottami della nave cargo e dai resti del ponte. Inaugurato nel 1977, il Francis Scott Key Bridge si estendeva per 2,6 chilometri all’ingresso del porto di Baltimora e consentiva ai residenti di attraversare il fiume Patapsco senza dover passare dalla città. Il porto di Baltimora è stato a lungo un motore economico che fornisce migliaia di posti di lavoro ai residenti del Maryland, anche se altre attività commerciali locali hanno chiuso i battenti e la produzione industriale è diminuita. Tratta più automobili e attrezzature agricole di qualsiasi altro porto del Paese.

