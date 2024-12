Le scuse di Mariotto e il ritorno sul banco dei giudici a Ballando con le stelle: «Chiedo perdono in tutti i modi possibili»

Video dalla rete

«Sono qui a chiedere scusa perché non si lascia il lavoro così: mi sono sentito male per tutto lo stress, ma ora chiedo scusa in tutti i modi possibili che esistano perché ho mancato di rispetto a voi». Così Guillermo Mariotto in un video messaggio mandato in onda a «Ballando con le stelle» su Rai1 poco prima del suo ritorno sul banco dei giudici. Una volta tornato sul palco, Mariotto ha porto un mazzo di fiori a Milly Carlucci e, alzando le spalle, ha detto: «Succede».

