Le sirene d’allarme, gli studenti cercano riparo sotto i banchi: il video della sparatoria in scuola a Örebro, in Svezia

Le immagini girate nel campus Risbergska di Örebro, in Svezia, dove oggi – martedì 4 febbraio – cinque persone sono rimaste ferite in una sparatoria. La scuola si trova a circa 200 km da Stoccolma. Il video, pubblicato sui social da una studentessa, mostra gli alunni che cercano riparo sotto i banchi. In sovrimpressione, l’autrice del video ha scritto: «Non sappiamo nulla. Siamo seduti qui da circa un’ora». Sul posto sono presenti i servizi di soccorso e un’ambulanza, mentre è in corso una vasta operazione di polizia dentro la scuola.

