Le spettacolari immagini dell’aurora boreale sopra lo stato di Washington: il timelapse

(LaPresse) L’aurora boreale continua ad abbagliare gli spettatori negli Stati Uniti settentrionali e in Canada. È stato un buon anno per vedere gli spettacoli colorati del cielo anche a latitudini più basse. Ciò è dovuto all’aumento dell’attività elettromagnetica man mano che il sole si avvicina al culmine del suo ciclo solare di 11 anni. La National Oceanic and Atmospheric Administration afferma che il fenomeno potrebbe essere visibile anche nei prossimi giorni in alcune parti degli Stati Uniti settentrionali, tra cui Washington, Idaho, Montana, Dakota, Minnesota, Wisconsin, Michigan e Maine. Nelle immagini il cielo sopra Washtucna, nello stato di Washington.

