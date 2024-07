Le spettacolari immagini dello Stromboli visto dall’alto

Video dalla rete

È allerta rossa per il vulcano Stromboli. Lo ribadisce il dipartimento della Protezione civile, che già da ieri sera aveva aumentato l’allerta e il monitoraggio. Dalle ore 9 di stamane, intanto, è in corso il Comitato Operativo di Protezione civile convocato dal capo dipartimento, Fabrizio Curcio, per coordinare e organizzare le azioni di prevenzione, monitoraggio e tutela della popolazione sull’isola.

