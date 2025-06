Le star invitate al matrimonio di Jeff Bezos: dalle Kardashian a Oprah Winfrey, ecco la sfilata di vip in laguna

Video dalla rete

(LaPresse) Molte celebrità, tra cui membri della famiglia Kardashian, Oprah Winfrey, Orlando Bloom, Bill Gates lasciano il loro hotel a Venezia per partecipare venerdì al matrimonio del miliardario Jeff Bezos e Lauren Sánchez sull’isola di San Giorgio Maggiore, a Venezia. Il matrimonio è iniziato giovedì con la coppia che si è scambiata un bacio prima di condurre i loro ospiti famosi attraverso la città lagunare fino alla prima festa del fine settimana . Una serie di taxi acquei attraversa la laguna per portare Bezos, Sanchez e i loro ospiti al chiostro della Madonna dell’Orto nel sestiere di Cannaregio, all’estremità settentrionale di Venezia. I paparazzi sulle loro barche li seguono da vicino in un inseguimento controllato, cercando di catturare gli ospiti con la telecamera, mentre la polizia su moto d’acqua pattuglia le zone vietate.

