Le straordinarie immagini della superficie di Mercurio scattate dalla sonda BepiColombo

Video dalla rete

La missione BepiColombo dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), insieme alla Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), ha sorvolato Mercurio per la sesta volta. Si è trattato di una cosiddetta “manovra di assistenza gravitazionale”, necessaria per portare la sonda spaziale in orbita attorno al pianeta da qui alla fine del 2026.

BepiColombo è arrivata a 295 chilometri dalla superficie del lato freddo e oscuro del pianeta; ha sorvolato il polo nord di Mercurio, catturando i crateri Prokofiev, Kandinsky, Tolkien e Gordimer, i cui bordi proiettano ombre permanenti sui loro sfondi.