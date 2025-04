Le ultime carezze di Papa Francesco ai bambini prima di lasciare Piazza San Pietro

Video dalla rete

(LaPresse) Le carezze di Papa Francesco ai bambini in Piazza San Pietro ieri a Pasqua, in quella che si sarebbe poi rivelata l’ultima sua apparizione in pubblico prima della morte, avvenuta oggi 21 aprile alle 7:35 del mattino.

Il Pontefice è apparso tra i fedeli a sorpresa dopo la benedizione Urbi et Orbi e ha fatto un giro in piazza San Pietro con la Papamobile. Più volte si è fermato ad accarezzare e dare la benedizione ad alcuni neonati: ecco gli ultimi che ha benedetto prima di lasciare la piazza.

