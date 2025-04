Le videochiamate di Papa Francesco alla parrocchia di Gaza: l’appuntamento a cui non ha mai rinunciato

Video dalla rete

Nelle immagini, registrate lo scorso gennaio, uno degli appuntamenti a cui Papa Francesco non ha mai rinunciato, anche nei giorni più difficili della sua malattia : la videochiamata con la parrocchia di Gaza. Istanti brevi e preziosi per il Pontefice per salutare i fedeli e chiedere come stessero, cosa avessero mangiato, benedire i bambini: un supporto mai interrotto dall’inizio del conflitto nella Striscia.

