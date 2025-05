Lecce, momenti di tensione all’ingresso dei tifosi napoletani allo stadio

Video dalla rete

Momenti di tensione a Lecce con l’intervento delle forze dell’ordine in assetto antisommossa ai tornelli dello stadio per il match con il Napoli. Numerosi biglietti già venduti sono stati annullati nei giorni scorsi perché assegnati in settori diversi da quello degli ospiti. Nonostante questo, i supporter azzurri hanno fatto accesso in massa al gate per seguire la partita.

