Lecce, va al seggio con una pecora per votare ai ballottaggi: l’animale lo attende pazientemente aggirandosi tra i banchi

Stanno circolando in queste ore sui social network le immagini girate in un seggio elettorale a Lecce che mostrano una pecora nel seggio elettorale allestito nell’istituto scolastico Quinto Ennio. L’ha portata con sé un giovane elettore andato a votare per i ballottaggi. L’animale ha atteso con pazienza che l’elettore esprimesse la sua preferenza in cabina aggirandosi tra i banchi dell’aula.

