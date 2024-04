L’eclissi solare vista dallo spazio: le immagini in timelapse

Video dalla rete

Le immagini satellitari hanno catturato l’ombra della luna che si muove sopra il Messico, gli Stati Uniti e il Canada durante l’eclissi solare totale di lunedì 8 aprile. Questo video in timelapse è stato pubblicato dal Cooperative Institute for Research in the Atmosphere (CIRA), con sede in Colorado, e ritrae in pochi secondi il periodo di un’ora e 20 minuti, dalle 13:20 alle 14:40 circa, ora locale.

