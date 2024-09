«Lei è un uomo fortunato, lo sa?»: la sorpresa del marito di Miriam Leone, poi spunta Celata

Video dalla rete

Miriam Leone ha incantato il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2024 con un elegante abito total black. Accompagnata dal marito Paolo Carullo, l’attrice, diventata mamma di Orlando lo scorso dicembre, ha posato per i fotografi. Nel corso della serata è nato un siparietto. «Lei è un uomo fortunato», e l’imprenditore ha risposto con garbo: «Sì, lo so». Ma è stata proprio Miriam Leone con un sorriso a puntualizzare che anche lei si sente estremamente fortunata ad avere al suo fianco un marito come Paolo. Alla fine del video appare a sorpresa il giornalista Paolo Celata del TgLa7.Lontano dai riflettori, Carullo, laureato in Economia e Finanza, è un uomo riservato. Insieme, hanno assistito alla prima del film “Maria” di Pablo Larraìn, con Angelina Jolie nei panni di Maria Callas.

