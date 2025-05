L’emozione della mamma di Sinner poco prima della finale: «Un pronostico? Non si sa»

Video dalla rete

Il numero 1 al mondo ha poi perso la finale in due set

«Jannik ce la farà? Non si sa». Così, con un risposta scaramantica, la madre di Jannik Sinner, Siglinde, all’ingresso della tribuna autorità del Centrale non nasconde la propria emozione a pochi minuti dalla finale degli Internazionali tra il numero uno del ranking e Carlos Alcaraz che assegnerà il titolo maschile degli Internazionali. Nella semifinale tra Jannik e Tommy Paul di venerdì scorso la mamma di Sinner usci anticipatamente dall’impianto dopo il primo set perso dal figlio contro lo statunitense. Sinner, numero 1 al mondo, ha poi perso la finale in due set.

