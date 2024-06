L’emozione di Sinner quando gli dicono che è diventato numero 1 al mondo, il pubblico in piedi lo applaude

Video dalla rete

«Jannik sei il primo italiano a diventare numero 1 al mondo». Alle parole dell’ex tennista oggi intervistatore Fabrice Santoro, il volto di Sinner si è sciolto in una espressione felice, come quella di un bambino a cui hanno detto che ha fatto il bravo.

Pubblico di Parigi tutto in piedi e lui che nella semplicità più assoluta parla così: «Cosa posso dire, è il sogno di tutti diventare il numero 1. Cercherò di non pensarci troppo, di giocare il mio miglior tennis. Voglio dire grazie al mio team, sarebbe impossibile senza di loro, e anche senza di voi» dice rivolto al pubblico che lo applaude. «È un momento speciale per me, sono felicissimo di condividerlo con voi, tutti quelli che stanno guardando a casa soprattutto dall’Italia. Vedremo cosa potrò fare venerdì».

