Video dalla rete

L’Entella supera i livelli di guardia: allerta rossa per il maltempo in Liguria. Dalle prime ore di oggi – martedì 28 gennaio – sembra essere rientrato l’allarme, anche se il corso d’acqua viene monitorato da vicino. Intanto si lavora per ripulire le strade dal fango.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA