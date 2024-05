L’ergastolo ad Alessia Pifferi, il pm: «Una sentenza giusta, durante il processo ha recitato una parte»

Video dalla rete

I giudici della sezione della corte d’Assise di Milano hanno condannato all’ergastolo Alessia Pifferi per l’omicidio aggravato della figlia Diana, di soli 18 mesi, lasciata morire di stenti nella sua culletta. «Una sentenza giusta, una prima tappa verso l’accertamento della verità. Ho visto una donna che ha recitato una parte, mi aspettavo l’ergastolo». Così il pm Francesco De Tommasi al termine della lettura della sentenza che ha condannato Alessia Pifferi all’ergastolo per la morte della figlia Diana, lasciata sola in casa dal 14 al 20 luglio 2022.

