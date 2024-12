L’esilarante riassunto di Cucciari per chi non sarà alla prima della Scala: «In un all you can eat Carlo incontra Eleonora…»

Video dalla rete

Geppi Cucciari, nel corso della nuova puntata di «Splendida Cornice», in onda ogni giovedì in prima serata su Rai3, accompagnata dal maestro Carlo Centemeri e dal tenore Ramtin Ghazavi, ha regalato un esilarante riassunto di poco più di tre minuti de «La forza del destino» di Giuseppe Verdi, l’opera di oltre tre ore scelta per la Prima del Teatro alla Scala, pensato per tutti coloro che non potranno assistervi di persona.

