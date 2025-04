L’esplosione al porto iraniano vista dalle videocamere di sorveglianza: il fuoco, la fuga degli addetti e il boato

Video dalla rete

Nelle immagini, i momenti che hanno preceduto l’esplosione al porto di Bandar Abbas , in Iran, di sabato 26 aprile. Poche ore prima a Muscat, in Oman, erano iniziati i colloqui tra negoziatori iraniani e americani sul nucleare di Teheran – come spiegato qui . Fonti israeliane dichiarano: «Non siamo coinvolti nell’esplosione». L’esplosione ha causato diversi morti e centinaia di feriti.

