L’esplosione in una fabbrica di Taiwan provoca un’enorme palla di fuoco

Video dalla rete

Un’esplosione in una fabbrica di resina nella zona industriale di Shanshang a Tainan, Taiwan, ha causato un’enorme palla di fuoco, secondo un video pubblicato su X e riportato dai media locali. Tutti i dipendenti dell’impianto sono stati immediatamente evacuati; 39 autopompe sono intervenute per spegnere l’incendio. L’incidente, le cui cause sono ancora sconosciute, non ha provocato vittime.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA