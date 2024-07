L’estate cafona degli ospiti dello yacht milionario, gazebo e fornelli sulla spiaggia sarda di Talmone: arriva la Guardia costiera e sgombera tutto

Video dalla rete

Sulla spiaggia di Talmone a Palau, una meraviglia della Sardegna, hanno posizionato di tutto come fosse cosa loro. Come fosse un loro lido privato, e non un angolo incontaminato della Sardegna dove l’unica cosa non vietata è fare il bagno.

Un via vai di gommoni dal mattino presto di domenica 28 luglio: motore sempre acceso (nonostante ci fossero i poveri allibiti bagnanti) , vicinissmi alla riva (quando siano chiari i divieti di avvicinamento entro 200 metri) per allestire in spiaggia due enormi gazebo, un barbecue da festa di paese per la grigliata, tavoli , sedie. casse acustiche pronte all’uso e persino un campo da pallavolo. Lo staff del Rock It, uno yacht da sogno di 60 metri proprietà di un milionario americano, era indaffaratissimo a soddisfare tutte le esigenze del grande capo.

Così la spiaggia di Talmone, paradiso per chi ama il silenzio e la pace, si è trasformata in una specie di dj set per un party esclusivo. A rovinare la festa (del milionario) l’associazione sarda «Amici di Talmone», nata per tutelare quel fazzoletto di natura incontaminata. Purtroppo per il padrone dello yacht e per i suoi amici, Guardia costiera e capitaneria di porto sono state immediatamente avvertita dello “scempio” in corso e nel giro di due ore gli uomini in divisa sono intervenuti imponendo lo smantellamento di tutte le strutture.