L’Etna in eruzione tra cenere e boati. Chiuso l’aeroporto di Catania

A Catania e provincia si fa ‘sentire’ l’effetto della chilometrica nube vulcanica dell’Etna dal cratere Voragine. ‘Piove’ infatti cenere lavica sulla città e in numerosi altri centri abitati della provincia. L’attività eruttiva è ancora in corso, come testimoniano i valori molto alti del tremore dei condotti magmatici del sistema registrati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania. Si sentono forti boati. L’aeroporto ha chiuso tutti i voli in arrivo e in partenza.

