Lewis Hamilton sfreccia con la sua Mercedes davanti all’Empire State Building

Video dalla rete

Il filmato mostra Hamilton che brucia le gomme con la sua Mercedes AMG Petronas mentre la folla si accalca sulla Fifth Avenue. Si è trattato della prima esibizione in assoluto di un’auto di F1 in azione sulle strade di New York.

Hamilton e il team Mercedes si trovavano nella Grande Mela per un evento di lancio di una nuova emoji di auto da corsa di F1 per WhatsApp in vista del Gran Premio di Miami di maggio.

