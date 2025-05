L’Extra Omnes e la chiusura della Cappella Sistina: il video

Video dalla rete

Alle 17:43 del 7 maggio 2025 monsignor Diego Giovanni Ravelli, Maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, ha pronunciato l a formula “Extra Omnes” .

Tutti coloro che erano all’interno della Cappella Sistina che non partecipano alla elezione del nuovo Pontefice sono così usciti. Alle 17:46 lo stesso Ravelli ha chiuso la porta della Cappella Sistina dando così ufficialmente il via al conclave per l’elezione del 267esimo Papa. Dopo questo momento simbolico, i 133 cardinali elettori che partecipano al Conclave per l’elezione del nuovo Papa hanno in programma la meditazione del cardinale Raniero Cantalamessa. Successivamente si procede alla prima votazione.

