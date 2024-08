«L’ho indossata per qualche giorno e si è ridotta così», l’atleta Usa mostra la sua medaglia olimpica rovinata

Video dalla rete

Lo skater americano Nyjah Huston che ha gareggiato alle Olimpiadi in corso a Parigi ha mostrato in un video pubblicato su Instagram gli effetti del tempo sulla medaglia di bronzo che ha vinto lo scorso 29 luglio. Il prestigioso premio sembra aver perso colore rispetto al bronzo splendente che vediamo nelle cerimonie di consegna ad atlete ed atleti nelle gare di questi giorni. «Dopo averla indossata per un po’ sulla pelle sudata, ecco i risultati». Il confronto tra lo stato della medaglia alla consegna e pochi giorni dopo è impietoso: l’usura sembrerebbe averla scurita come una moneta passata molte volte di mano in mano.

