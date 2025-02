Li Gotti: «Da ragazzo ero nel Msi ma alle ultime elezioni ho votato Pd»

Video dalla rete

«Schlein? È brava ma ogni tanto si 'impapocchia'», ha detto l'avvocato che ha presentato l'esposto su Almasri

«La notizia è che una persona che doveva stare in carcere, Almasri, viene sottratta al giudizio della corte penale internazionale». Così a Rai Radio1, ospite di ‘Un giorno da pecora’, l’avvocato Luigi Li Gotti intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Sulle sue inclinazioni politiche, l’avvocato riferisce di sentirsi «attualmente di sinistra: non voto a destra dalle politiche del 1994. È il Pd il partito che vedo meno lontano da me, l’ho votato alle politiche e alle europee». Quindi conferma l’appartenenza in passato al Movimento sociale italiano: «Sì, quando ero ragazzo».