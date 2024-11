L’iceberg più grande del mondo ruota su se stesso da mesi: le immagini dal satellite

Video dalla rete

Le immagini satellitari hanno immortalato l’iceberg più grande del mondo per tutto il mese di ottobre, mentre ruota instancabilmente su se stesso come fa ininterrottamente dallo scorso mese di aprile. L’enorme blocco di ghiaccio è identificato con il nome scientifico di A23a e ha una superficie di circa 1.900 chilometri quadrati. Si trova nell’Oceano Antartico, vicino all’Antartide. Come ha spiegato un servizio della BBC, l’iceberg è intrappolato da aprile in un enorme cilindro rotante d’acqua, che lo fa ruotare in senso antiorario di circa 15 gradi al giorno.