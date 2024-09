«L’illusione delle dive del porno vittime della società», a Venezia la storia di Riccardo Schicchi

Video dalla rete

«La violenza sulle donne attraverso l’ipocrisia della moralità». La regista Giulia Luise Steingerwalt racconta «Diva futura» , quarto film italiano in concorso al festival del Cinema di Venezia. Si tratta della storia di Riccardo Schicchi, padre del porno italiano, scopritore di talenti come Moana Pozzi o Cicciolina. Nei panni di Schicchi l’attore Pietro Castellitto, Barbara Ronchi (che in questa edizione della Mostra recita anche in Familia di Francesco Costabile, presentato a Orizzonti e in un corto) è Debora Attanasio, autrice di Non dite alla mamma che faccio la segretaria, il libro da cui è tratto il film.

