Limousine in fiamme in centro a Mosca: faceva parte del parco auto del Cremlino

Video dalla rete

Un’auto di lusso di rappresentanza Aurus Senat è bruciata poco prima della mezzanotte tra venerdì e sabato in una via centrale di Mosca. La notizia è stata data per primo dal canale Telegram di cronaca nera «Shot»: nel video diffuso sui social network, si vedono soccorritori della Protezione civile che cercano di estinguere il fuoco. ​Si è subito precisato che non ci sono stati né morti né feriti e che l’incendio è stato causato da un guasto al motore. A quanto pare, l’auto faceva parte del parco automobilistico della Tesoreria del Cremlino ma non del corteo presidenziale di Vladimir Putin.

