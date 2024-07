L’Impero romano visto dall’Intelligenza Artificiale

Video dalla rete

L’Impero romano visto con gli occhi dell’IA e realizzato con i programmi Midjourney, il sito per creare immagini con l’intelligenza artificiale, e Luma’s Dream Machine, strumento di visual storytelling, che utilizza l’intelligenza artificiale per creare video che vengono realizzati partendo da prompt testuali. La storia prende vita in questo modo nel video pubblicato dal portale The Archaeologist e che in pochi giorni ha totalizzato milioni di visualizzazioni.