L’incidente al casello autostradale di Rosignano: ecco cosa è successo

Tre persone sono morte nell’incidente al casello autostradale di Rosignano che ha coinvolto tre macchine. Le vittime sono una coppia di coniugi tedeschi a bordo dell’auto che si è schiantata ad alta velocità su due mezzi in coda ribaltandosi e danneggiando la struttura del casello. E un ragazzo che si trovava in una delle macchine tamponate. Altre sei persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale.

