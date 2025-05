L’incontro di boxe tra due robot a suon di dritti e uppercut: il video del live show in Cina, dove la lotta tra androidi è già un trend

Video dalla rete

Le immagini che arrivano dalla Cina mostrano l’ultima frontiera dell’impiego di robot : nelle immagini mandate in onda dalla tv cinese, la lotta a colpi di pugni tra due androidi. I due robot incrociano i guantoni scambiandosi dritti e uppercut. Quel che sorprende è il modo in cui gli androidi incassano i colpi: con due veloci passi indietro sembrano in grado di rimanere in piedi anche di fronte ai colpi meglio assestati – ancorché apparentemente deboli. La lotta tra robot è diventata un trend in Cina, con una trasmissione in live streaming che fa il pieno di ascolti.

