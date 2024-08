L’incontro straordinario con un raro cucciolo di balena bianca

Video dalla rete

Di recente alcuni subacquei hanno incontrato un raro cucciolo di megattera completamente bianco insieme alla madre, al largo della costa di Vava’u a Tonga, e il filmato di questa incredibile esperienza è stato condiviso su YouTube il 24 agosto. Simon Lorenz, che gestisce l’azienda Insider Divers, ha detto che mentre pranzava sulla costa di Tonga ha visto qualcosa di bianco emergere dall’acqua. Lui e i suoi collaboratori si sono quindi avvicinati alla creatura sott’acqua e hanno scoperto che era una megattera albina che riposava con la madre. Non avevano mai visto niente del genere: «I lineamenti della balena potevano essere osservati molto più chiaramente che in qualsiasi altro esemplare, dato che normalmente le balene hanno un aspetto maculato», ha detto Lorenz. Sebbene le megattere possano vivere fino a 90 anni, Lorenz ha affermato che le megattere albine adulte sono molto rare, poiché il loro aspetto brillante rende più difficile per loro evitare i predatori. (Storyful)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA