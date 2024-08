L’incredibile incidente in Florida: una grossa gru piomba su un taxi

Video dalla rete

Un pezzo di una grossa gru si è staccato da un edificio ed è precipitato sulla strada finendo per colpire un taxi dentro cui c’erano due persone. La tragedia risale allo scorso 4 aprile, ma solo in questi giorni la polizia di Fort Lauderdale, Florida, ha diffuso il filmato. Come riferiscono i media locali, la guidatrice del taxi è riuscita ad uscire subito dopo l’impatto, mentre la persona che era con lei in macchina ha riportato ferite gravi; è morto invece l’operaio che lavorava nella gru.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA