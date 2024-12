L’incredibile trasformazione di Donatella Versace

Video dalla rete

Sta facendo discutere tutto il web l’ultimo cambiamento estetico di Donatella Versace. La stilista 69enne si è presentata alla prima mondiale del musical «Il Diavolo veste Prada», a Londra, in una versione “rinnovata”. Rispetto al passato, Versace si è mostrata al pubblico con un volto più squadrato, ringiovanito, un taglio capelli più corto più tendente al biondo e meno al platino. In tanti sui social si chiedono cosa abbia fatto e in molti sospettano che si tratti di un nuovo lifting. Il quotidiano britannico Daily Mail ha definito “drammatico” il cambiamento di Versace, ma in tanti vorrebbero conoscere il nome del chirurgo plastico che ha ringiovanito il volto della stilista e imprenditrice italiana.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA