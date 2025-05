Video dalla rete

È diventato virale nelle ultime ore sui social network il video in cui Lorenzo Insigne, ex Napoli e campione d’Europa con la Nazionale italiana, dal Canada ha promosso un torneo giovanile che si terrà sull’isola di Ischia, in Campania. In particolare, molti utenti hanno trovato divertente la pronuncia con forte inflessione italiana del campione partenopeo.

