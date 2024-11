Lino Banfi torna nella casa di ‘Un medico in famiglia’ e lancia la proposta: «E se facessimo un’ultima stagione?»

Il personaggio

«La riconoscete?». Comincia così il video in cui Lino Banfi torna davanti alla casa che fu del suo personaggio ‘nonno Libero‘ nella celebre serie Rai «Un medico in famiglia». In un secondo video, l’attore pugliese ha lanciato una proposta ai suoi fan: «Che ne dite se facessimo un’altra serie? Che ne so, ‘Ritorno in casa Martini’. Sarebbe bello!».

