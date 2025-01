L’inseguimento a tutta velocità tra le vie di Milano tra un ladro in fuga e i carabinieri: una gazzella lo sorpassa e l’altra gli taglia le vie di fuga

Video dalla rete

Le immagini mostrano l’inseguimento che si è tenuto nella notte tra il 3 e il 4 gennaio tra due auto dei carabinieri e un furgone rubato in una ditta di tour operator in viale Cassala. L’inseguimento è iniziato in via Vincenzo Monti, zona Cadorna, dopo una segnalazione al 112. Quel che il ladro non sapeva, però, è che nell’auto c’era uno smartphone di proprietà dell’azienda con localizzatore gps attivo. Il fuggitivo è stato fermato in corso Sempione: si tratta di un 34enne con precedenti. È stato arrestato per furto in abitazione , resistenza a pubblico ufficiale ed evasione: sul 34enne era già pendente un provvedimento restrittivo.

