L’inseguimento da film a Napoli: scappa contromano in superstrada, lo tallonano le gazzelle dei carabinieri

(LaPresse) Un uomo di 28 anni di Casal di Principe è stato arrestato dai carabinieri di Napoli al culmine di un lungo inseguimento contromano avvenuto la notte scorsa sulla Ss7 Quater. Intorno all’una di notte la centrale operativa ha ricevuto una nota dai carabinieri della stazione di Varcaturo: un uomo a bordo di un’auto si trovava nell’area di servizio lungo la SS7 Quater poco dopo l’uscita di Licola. Alla vista dei militari, l’autista ha ingranato la marcia imboccando contromano la superstrada. L’inseguimento a forte velocità è durato circa 10 chilometri durante i quali il fuggitivo ha tentato di far uscire fuori strada l’auto dei carabinieri. Le centrale operativa ha allertato anche le altre pattuglie in zona e la gazzella della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano che hanno visto sfrecciare le due auto nel buio della notte. La gazzella ha quindi effettuato un inversione e partecipato all’inseguimento immortalando gli ultimi istanti. In via Lago Patria, con una manovra repentina, i carabinieri sono riusciti a far accostare l’uomo a bordo dell’utilitaria. L’autista, dopo una breve colluttazione, è stato bloccato e arrestato. L’uomo, che poco prima dell’arresto aveva lanciato un involucro con all’interno una dose di cocaina, è stato trasferito all’ospedale di Pozzuoli ed è risultato positivo alla cocaina. Il 28enne è stato denunciato anche per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il veicolo è stato sequestrato.

