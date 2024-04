L’inseguimento e l’arresto a cavallo: così nel New Mexico i poliziotti fermano un presunto ladro

Video dalla rete

(LaPresse) Inseguimento quasi western ad Albuquerque, in New Mexico (Usa), dove tre poliziotti in sella ai loro cavalli hanno arrestato un uomo sospettato di aver rubato da un supermercato articoli per un valore di circa 230 dollari. Nel video della bodycam di un agente del Dipartimento di Polizia di Albuquerque si vede il sospettato scappare alla vista dei cavalli della polizia gridando ”Non sono stato io”. Ma gli animali sono più veloci e lo raggiungono in pochi secondi. E così, in meno di un minuto, un agente scende di sella e lo ammanetta.

