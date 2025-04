L’Inter avanza verso il sogno. Ma la coppa conta per il Milan

Video dalla rete

Basta dare un’occhiata alla classifica di serie A per capire come la coppa Italia sia la via meno impervia che rimane al Milan per non bucare l’Europa. Se il passaporto per la Champions è definitivamente svanito a Napoli, a otto giornate dalla fine pure i posti per l’Europa League e persino per la Conference sono occupati. La vittoria in coppa Italia, oltre a essere comunque un trofeo, iscrive d’ufficio all’Europa League. Con tutto il rispetto per l’inseguimento dell’Inter al Triplete, un’ambizione che ne descrive lo status raggiunto, il derby di semifinale vale più per il Milan, e pure tanto. Sarà un bene oppure un male?

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA